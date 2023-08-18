Россияне пожаловались на заметный рост цен на мясо, сахар и молоко

Заметный рост цен на мясо и птицу за последний месяц ощутили 40% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Каждый четвертый (25%) респондент заметил подорожание молока и молочной продукции.

Согласно результатам исследования, на подорожание хлеба указал пятый (20%) опрошенный, 17% пожаловались на подорожание яиц. Еще 29% опрошенных отметили рост цен на сахар, 27% – на рыбу и морепродукты, 16% – на крупы и макароны. 18% россиян отметили подорожание плодоовощной продукции, 15% – растительного масла, 10% – алкоголя.

По данным ФОМ, о росте цен на лекарства, медикаменты, а также на бензин заявили по 31% опрошенных соответственно. Каждый четвертый (25%) ощутил подорожание одежды и обуви, каждый пятый (20%) говорит о подорожании стройматериалов. Еще 18% россиян отмечают рост цен на электронику и бытовую технику.

Кроме того, 24% респондентов говорят о повышении стоимости услуг ЖКХ. 19% ощутили рост цен на услуги медицинских организаций, 13% – предприятий бытового сферы, 11% – и пассажирского транспорта.

Опрос проводился 11-13 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, в 53 регионах РФ.

Ранее в Центробанке предупредили о дальнейшем повышении инфляции в стране из-за девальвации рубля.

Недавнее решение ЦБ повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых негативно отразится на отечественной экономике, рост цен продолжится, заявлял лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Москва, Наталья Петрова

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