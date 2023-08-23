Nestle из-за обвала рубля поднимет цены на детское питание

Швейцарская компания Nestle приняла решение повысить отпускные цены с 4 сентября из-за девальвации рубля. Детское питание, включая молочные смеси (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), подорожает на 9%. Такая информация содержится в письмах компании, разосланных ритейлерам, сообщает газета «Коммерсантъ».

Подорожание также коснется готовых завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимых напитков из какао.

Получение уведомления подтвердили в одной из крупных торговых сетей. Аналогичные письма были разосланы и дистрибуторам несетевой розницы, отмечает издание.

В самой Nestle отказались от комментариев. В письмах компания объяснила подорожание детского питания значительным снижением курса рубля – более чем на 30% с начала года. В случае с напитками из какао на решении сказался рост мировых цен на сырье и сахар.

Аналитики ожидают рост отпускных цен и у других производителей детского питания.

Надо отметить, что за последнее время о повышении цен ритейлеров уведомили производители индюшатины, кофе, чая, сладостей и майонеза.

Москва, Наталья Петрова

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