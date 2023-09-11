ФАС проверит обоснованность цен на бензин и дизтопливо

Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизтопливом на предмет обоснованности цен на данную продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства. Соответствующее поручение направлено территориальным органам ФАС.

«Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», – говорится в сообщении.

В частности, антимонопольщики проанализируют «цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю». В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования, заявили в ФАС.

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России третий месяц бьют рекорды. Недавний опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 37% россиян ощутили рост цен на автомобильное топливо за последний месяц.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин пояснил, что на повышение стоимости моторного топлива внутри РФ сказывается несколько факторов, в числе которых – девальвация рубля и повышение мировых цен на нефть. По его словам, проблема решается в ручном режиме – стабилизации цен стоит ожидать в течение ближайших дней.

Москва, Наталья Петрова

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