ФАС нашла нарушения при мелкооптовой реализации бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в ряде регионов нарушения по итогам анализа мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Об этом сообщила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская.

По ее словам, недельный предварительный срез показал, что есть нефтебазы, которые почему-то вне зависимости от внешних условий увеличивают цены на нефтепродукты.

«У нас есть штабы с территориальными органами, они сейчас заседают. Уже возбуждены дела в ряде регионов. Думаю, на следующей неделе скажу, какие регионы», – сказала Цышевская на заседании Совета Федерации.

Напомним, правительство России с 21 сентября ввело ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В кабмине рассчитывают, что это поможет насытить внутренний рынок и снизить цены для потребителей. Запрет не распространяется на топливо, поставляемое в рамках межправительственных соглашений с участниками Евразийского экономического союза, в который, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

В Минэнерго заявили, что введенные ограничения должны пресечь «серый» экспорт топлива. В ведомстве отметили, что запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России введен бессрочно, указав, что срок действия ограничительных мер будет зависеть от насыщения рынка и итоговых результатов.

Москва, Зоя Осколкова

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