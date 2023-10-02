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Понедельник, 2 октября 2023, 10:39 мск

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Экономике Восточной Азии предрекли резкое замедление

Азия может показать худшие результаты по росту экономики с 1960-х годов, за исключением кризисных периодов. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка, который приводит Financial Times.

По предположению аналитиков, ВВП развивающихся стран Восточной Азии, включая Китай, снизится с 4,8% до 4,5%. В апреле для КНР ожидался рост на 4,8%, сейчас прогноз понижен до 4,4%.

Восточная Азия, которая сейчас является одним главных двигателей экономического роста в мире, покажет худшие темпы роста за полвека, не считая чрезвычайных событий вроде пандемии коронавируса, азиатского финансового кризиса или мирового нефтяного шока 1970-х годов.

Всемирный банк отмечает падение розничных продаж в Китае ниже допандемийного уровня, рост задолженности домохозяйств и другие негативные факторы, такие как отставание инвестиций частного сектора и стагнацию цен на жилье.

Экономисты ожидали более сильного восстановления китайской экономики после пандемии. «Без реформ сектора услуг рост будет замедляться», – сказала главный экономист ВБ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадитья Матту.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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