Половина россиян ощутили рост цен на мясо за последний месяц

47% россиян отметили подорожание мяса и птицы за последние четыре недели. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Жители РФ также сообщили, что, по их ощущениям, заметно выросли цены на рыбу и морепродукты (заметили 26% сограждан), хлеб с хлебобулочными изделиями и молоко с молочной продукцией (по 25%), сахар (23%), яйца (20%).

Подорожание овощей и фруктов за этот период ощутил каждый шестой (16%), растительного масла – каждый седьмой (14%), круп с макаронными изделиями – почти каждый восьмой (13%), алкогольных напитков – 8% респондентов.

Среди непродовольственных товаров почти половина россиян (49%) отметили рост цен на автомобильное топливо, около трети (30%) – на лекарства и медикаменты, 21% респондентов – на стройматериалы, каждый пятый (20%) – на одежду и обувь, почти каждый седьмой (15%) – на электронику и бытовую технику.

Кроме того, подорожание услуг ЖКХ ощутил каждый пятый (22%), медицинских услуг – каждый седьмой (14%), услуг пассажирского транспорта – каждый девятый (11%), бытовых услуг – 9% опрошенных.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах, в 53 регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

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