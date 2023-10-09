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Понедельник, 9 октября 2023, 16:31 мск

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ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в ближайшие десятилетия

ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть в мире будет расти до 2045 года. Об этом сообщается в докладе организации World Oil Outlook.

По прогнозу ОПЕК, к 2028 году спрос на «черное золото» вырастет на 10,6 млн баррелей по сравнению с 2022 годом и достигнет 110,2 млн баррелей в сутки. К 2045 году ожидается рост на 16,4 млн баррелей относительно уровня 2022 года.

Аналитики считают, что наибольший вклад в рост спроса внесут развивающиеся страны за пределами ОЭСР. На их долю придется плюс 10,1 млн баррелей к 2028 году. В пределах ОЭСР ожидается незначительный рост в 500 тысяч баррелей. Что касается прогноза на период до 2045 года, то вне ОЭСР спрос вырастет на 26 млн баррелей, тогда как в ОЭСР снизится на 9,3 млн.

Основными драйверами роста, по мнению ОПЕК, станут развитие автотранспорта, нефтехимической отрасли и авиации.

Женева, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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