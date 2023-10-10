Россиян предупредили о заметном подорожании мебели

По итогам текущего года себестоимость производства мебели в России вырастет на 17-20%. Об этом заявил исполнительный директор мебельной компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

Эксперт отметил, что с начала 2023 года закупочные цены на материалы и фурнитуру для производства мебели уже увеличились на 13%, передает «Газета.ru». «Поэтому растет себестоимость», – пояснил он.

Рост себестоимости производства заставит производителей повысить цены на конечную продукцию на сопоставимую величину, прогнозирует Чернушкин.

Москва, Наталья Петрова

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