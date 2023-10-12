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Четверг, 12 октября 2023, 10:50 мск

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В России может подорожать водка

Алкогольные компании обратились в Минфин с просьбой поднять минимальные розничные цены на водку. Стоимость может вырасти на 7%. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Союз производителей алкогольной продукции направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову. В письме компании предлагают повысить с 2024 года минимальные отпускные цены с 229 рублей до 243 рублей, в оптовом звене – с 238 рублей до 253 рублей, в рознице – с 281 рублей до 301 рублей за бутылку 0,5 л.

По словам производителей, подорожание обусловлено растущими акцизами (с 2024 года акциз повышается на 5%, до 128,6 рубля на 0,5 л), а также увеличением стоимости составляющих. В частности, из-за девальвации рубля выросли цены на укупорочные средства, тару и ингредиенты. Также увеличились затраты на логистику.

Эксперты считают, что преодоление МРЦ отметки в 300 рублей будет заметным для потребителей. Это в свою очередь может привести к стагнации рынка и падению продаж.

В Минфине сообщили, что обращение производителей алкоголя пока рассматривается. По словам двух источников издания в отрасли, предложение, вероятнее всего, будет поддержано.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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