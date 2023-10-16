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Понедельник, 16 октября 2023, 20:20 мск

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Производители курятины начали снижать оптовые цены – ФАС

Крупные производители куриного мяса – «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» – уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и торговые сети о снижении цен на тушку бройлера. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Отмечается, что производители начали снижать оптовые цены на курятину «по итогам взаимодействия» с антимонопольщиками.

ФАС также «рекомендовала ретейлерам соразмерно снижать стоимость мяса кур в магазинах в случае снижения цен или предоставления скидок поставщиками», – сказано в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила компаниям «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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