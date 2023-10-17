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Вторник, 17 октября 2023, 16:06 мск

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США наказали две компании за продажу российской нефти выше ценового потолка

США ввели санкции в отношении двух компаний, которых уличили в продаже российской нефти по цене, превышающей 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы Kpler.

Россия нарастила поставки нефти в обход ограничений западных стран до 70% от общего объема морского экспорта. При этом большая часть российского топлива реализуется выше ценового потолка.

США уличили компании Lumber Marine из ОАЭ и Ice Pearl Navigation из Турции в торговле российской нефтью дороже 60 долларов за баррель. В отношении этих фирм были введены санкции. Впрочем, по мнению аналитиков, эта мера вряд ли запугает участников рынка.

Евросоюз ранее признал, что соблюдать ограничения практически невозможно, то есть механизм ценового потолка сейчас не работает. Европейцы закупают нефть по рыночным ценам опосредованно, а доходы Москвы продолжают расти.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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В мире, Россия, Экономика, Нефть и газ, Санкции против России, США,