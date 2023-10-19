Минфин обсуждает возможность госрегулирования цен на пиво и сидр

Депутаты Госдумы направили в правительство обращение о госрегулировании цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Кабмин поручил Минфину проработать вопрос.

«Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки», – сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил расширить перечень товаров, стоимость которых может регулироваться государством. В список предлагается добавить слабоалкогольные напитки. По мнению депутатов, это поможет снизить их нелегальный оборот, защитить жизнь и здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию на рынке и поступление дополнительных доходов в бюджеты.

В настоящее время в России уже регулируются цены на водку, бренди, коньяк и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Кроме того, установлена минимальная розничная цена на игристые вина.

Ранее депутаты Госдумы раскритиковали намерение Министерства финансов РФ пополнить бюджет за счет онлайн-продажи алкоголя. По словам парламентариев, это обернется для России ростом уровня смертности и обострением криминогенной обстановки.

Москва, Зоя Осколкова

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