Кабмин РФ отверг законопроект о госрегулировании цен на топливо

Правительство России подготовило проект отрицательного отзыва на законопроект депутатов ЛДПР об установлении предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В проекте отзыва указывается, что в прилагаемых к законопроекту материалах не было анализа и оценки влияния предлагаемых мер на розничные рынки топлива. В документе также отмечается, что введение госрегулирование цен на топливо приведет к искажению рыночного ценообразования, негативно отразится на инвестициях в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, а также снизит стимулы к поставкам топлива на внутренний рынок. Это в свою очередь грозит дефицитом и неконтролируемым ростом цен, предупредили в кабмине.

«Учитывая изложенное, правительство не поддерживает законопроект», – сказано в проекте отзыва, подготовленном Минэкономразвития.

В аппарате вице-премьер Дмитрия Григоренко подтвердили подготовку отзыва. Там уточнили, что работа над документом продолжается. Он будет направлен в Госдуму после завершения его подготовки.

Законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель был внесен группой депутатов от ЛДПР осенью. Авторы инициативы предлагали рассматривать предельно допустимыми розничные цены, выше которых топливо не может быть реализовано потребителям. При этом срок их действия не должен составлять менее трех лет и более пяти лет, если иное не установлено кабмином. Изменения должны были быть внесены в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России. Предполагалось, что в случае утверждения поправки должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, 17 ноября кабмин РФ снял временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный в рамках комплекса мер по стабилизации цен на внутреннем рынке моторного топлива 21 сентября.

В среду, 22 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал отмену запрета на экспорт дизельного топлива в ближайшее время. По его оценке, ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась.

Москва, Наталья Петрова

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