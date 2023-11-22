«Ситуация стабилизировалась»: Новак анонсировал скорую отмену запрета на экспорт дизельного топлива

Запрет на экспорт дизельного топлива могут отменить уже в ближайшее время. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак сегодня в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Ситуация стабилизировалась. Были внесены изменения, отменен на прошлой неделе запрет на экспорт автомобильных бензинов. В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения (по запрету), которые были приняты, выполнили», – сказал Новак.

Вице-премьер также обратил внимание на новые нормы, которые позволили снизились цены на бирже примерно на 20% со второй половины сентября, а возвращение демпфера создает «стимулы для поставок нефтепродуктов в первую очередь на внутренний рынок, а не на экспорт».

«Таким образом, на сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. Хочу еще раз подчеркнуть, что на АЗС вертикально-интегрированных компаний, несмотря на повышение цен на бирже, все равно держали цены на уровне не выше инфляции, работая по сути дела на АЗС в убыток. На независимых заправках мы наблюдали рост примерно на 4-5 рублей в среднем по стране. Сейчас этот дифференциал снижен за счет того, что независимые имеют возможность покупать на бирже по сниженным ценам и транслировать эти цены на АЗС», – заключил Новак.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин за сентябрь выросли на 2,1%, оптовые цены на 9,1%, достигнув рекордных значений. В связи с этим правительство временно ограничило экспорт топлива с 21 сентября. В годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 9,8%, цены производителей – на 71,8%. С 6 октября были сняты ограничения на экспорт дизеля по трубопроводам при условии поставок на внутренний рынок не менее 50%. С 17 ноября был разрешен экспорт автомобильного бензина.

Стоит отметить, что в ноябре глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что для аграриев цена на дизтопливо не снизилась, что приведет к повышению цен на зерно в следующем году минимум на 30%.

Москва, Мария Соколова

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