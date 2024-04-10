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Среда, 10 апреля 2024, 11:05 мск

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Агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Китая на уровне «A+", но изменило прогноз со «стабильного» на «негативный». В министерстве финансов КНР заявили, что методология оценки агентства неэффективно отражает реальную экономическую ситуацию в стране.

По словам аналитиков Fitch, ухудшение прогноза по рейтингу связано с усилением рисков для финансового состояния Китая на фоне растущей неопределенности экономических перспектив. Неопределенность в свою очередь обусловлена тем, что экономика страны, рост которой в значительной мере поддерживался за счет бума на рынке недвижимости, движется к новой модели развития, которую правительство считает более устойчивой.

Согласно прогнозу Fitch, темпы экономического роста Китая в 2024 году замедлятся до 4,5% с 5,2% в 2023 году в связи с устойчивой слабостью рынка недвижимости и потребительских расходов, этот показатель сохранится до 2028 года включительно.

В Пекине с сожалением отнеслись к решению аналитиков и заявили, что система индексов методологии оценки суверенного кредитного рейтинга Fitch «не в состоянии эффективно и дальновидно отразить» положительную роль налогово-бюджетной политики в содействии экономическому росту.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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