В России предложили новые меры сдерживания цен на бензин

Правительство РФ подготавливает комплекс мер, направленных на сдерживание стоимости автомобильного топлива. Власти проанализируют компоненты для высокооктановых бензинов и изучат мелкий опт, чтобы выявить необоснованную маржу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.

Ранее Новак поручил нефтяникам приоритетно поставлять топливо на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Вице-премьер также рекомендовал нефтяникам «минимизировать вертикально интегрированными нефтяными компаниями [ВИНК] куплю-продажу непосредственно друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах». Вместо этого предлагается подписывать прямые контракты на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже.

Кроме того, самой бирже (СПбМТСБ) Новак поручил совместно с Федеральной антимонопольной службой проанализировать факторы ажиотажного спроса на торгах топливом и подготовить предложения для нивелирования необоснованного роста цен и оптимизации торгов. Также ФАС вместе с Минэнерго и Минпромторгом проведут анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового автомобильного бензина.

Другие поручения касаются цен в мелком опте и на топливо для сельхозпроизводителей. Правительство намерено определить целевой уровень цен на дизель для аграриев. Для этого Минэнерго, Минсельхоз и ФАС изучат динамику цен на дизельное топливо в период весенних посевных 2021-2023 годов. Вместе с регионами ведомства проанализируют мелкооптовые цены на нефтепродукты в сравнении с ценами вертикально интегрированных компаний, чтобы выявить необоснованную маржу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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