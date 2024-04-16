В России истощились многие легкодоступные нефтегазовые месторождения

В скором будущем нефтегазовая отрасль России будет нуждаться в дополнительном налоговом стимулировании. Уже сейчас многие легкоизвлекаемые запасы нефти и газа находятся на грани истощения. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

По его словам, ресурсная рента будет сокращаться со временем, потому что растет себестоимость добычи и сложность разработки месторождений. По мере ухудшения качества запасов увеличивается необходимость создания дополнительных стимулов.

«Большая часть легкоизвлекаемых запасов уже находится в разработке, многие месторождения истощены. Мы видим потребность в том, чтобы создать достаточно стимулов для (разработки) истощенных месторождений в традиционных регионах добычи: в ХМАО, в центральной части России, на отдельных месторождениях Восточной Сибири», – цитирует Сорокина ТАСС.

Отрасли нужна предсказуемость фискальной системы, поэтому ее донастройку нужно проводить аккуратно. Несколько лет назад в РФ заработал режим НДД, который стал очень успешным экспериментом, потому что на тех месторождениях, где он был внедрен, произошел прирост показателей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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