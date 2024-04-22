В России резко подорожал «шашлычный набор»

В России подскочила стоимость так называемого «шашлычного набора», в который входят мясо, мангал, шампуры, уголь и розжиг. Об этом сообщает «Платформа ОФД».

«Готовое для жарки мясо в среднем обходится россиянам в 679 рублей, комплект шампуров – в 304 рубля, мангал – в 1402 рубля. На уголь в среднем тратят 243 рубля, на розжиг – 289 рублей. Таким образом, средний чек на набор для шашлыков составил в апреле 2917 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя», – пишут «Известия».

Общий объем продаж «шашлычного набора» в период с 1 по 18 апреля оказался ниже уровня прошлого года на 31%. Эксперты объясняют это тем, что на старт шашлычного сезона традиционно существенное влияние оказывает погодный фактор, а в этом году, по сравнению с прошлым, он не был таким благоприятным.

Вместе с тем, Пасха в этом году выпадает на 5 мая. Поэтому первомайские праздники, в которые россияне традиционно планируют поездки на шашлыки, выпадают на время Великого поста.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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