Традиционные пасхальные блюда подорожали на 35% за три года

Традиционный набор пасхальных угощений, состоящий из кулича, творожной пасхи и десятка яиц, за три года подорожал на 35%. Это следует из подсчетов аналитиков компании Petrova Five Consulting, пишет Forbes.

Официальная инфляция за период с апреля 2021 года по апрель текущего года составила 30,08%. Таким образом, динамика цен на пасхальные блюда обогнала средний рост цен по России.

Согласно расчетам на основе средних розничных ценах Росстата, творожная пасха весом 1,3 кг, кулич (более 1,5 кг) и десяток яиц с тех пор прибавили в цене 35%. Основной вклад в подорожание внесли яйца и сахар.

Если в 2021 году традиционный пасхальный набор стоил 819,5 рубля, то в 2024-м – 1105,7 рубля. С прошлого года продукты для творожной пасхи подорожали на 6%, кулича – на 10%, а цены яйца взлетели на 50%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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