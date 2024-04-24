В России резко подорожала баранина

В России резко подскочили цены на баранину. По словам производителей, подорожание связно с сокращением поголовья, нехваткой пастухов и ростом экспорта. В Минсельхозе, в свою очередь, заверяют, что нехватки мяса нет.

Цены на баранину у российских производителей за год выросли на 30-40%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,2%. Еще более заметный рост статистика зафиксировала по замороженной баранине – индекс цен у производителей в марте 2024-го увеличился год к году на 41,5%.

Розничные цены также непрерывно росли, хоть и не такими высокими темпами. По информации Росстата, в марте 2024 года 1 кг баранины в магазинах (кроме бескостного мяса) стоил 695,9 рубля против 545,2 рубля год назад (подорожание составило около 27%).

Рост стоимости прежде всего связан с дефицитом этого вида мяса внутри страны, говорят игроки рынка. Последние годы прослеживается устойчивый тренд на снижение поголовья овец, что связано с оскуднением пастбищ, нехваткой квалифицированного персонала, ростом затрат на ветеринарию.

Вместе с тем, спрос на наличие баранины на полках современных магазинов растет. Буквально два-три года назад баранину практически нельзя было найти в магазинах, ее покупали исключительно на рынках. Теперь же отрасль обеляется, и это влияет на цены.

Но главным фактором, последние три года подогревающим рост цен на российском рынке, стало увеличение поставок баранины на экспорт. Основной покупатель российской баранины в виде полутуш – Иран, который в 2023 году увеличил объемы закупок в десять раз. Живых овец у России покупает в первую очередь Азербайджан, который в прошлом году увеличил объемы закупок в шесть раз.

В Минсельхозе заверили, что нехватки баранины на внутреннем рынке не наблюдается. По данным министерства, в марте 2023 года сельхозорганизации произвели 2 тыс. т овец и коз на убой, а поголовье животных составляло 3,1 млн голов, «что удовлетворяет потребностям внутреннего рынка». «Экспорт баранины осуществляется в незначительных объемах и не оказывает влияния на цены в стране», – подчеркнули в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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