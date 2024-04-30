Эксперт рассказал, насколько подорожает вино в России с 1 мая

Цены на тихие и игристые вина с 1 мая в России вырастут минимум на 10-15%. С таким прогнозом выступил доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Эксперт объяснил предстоящее повышение цен увеличением акцизов. С 1 мая акцизы на тихие вина вырастут с 34 до 108 рублей за литр, на игристые вина – с 45 до 119 рублей за литр.

«Повышение акцизов найдет свое отражение в ценах. В зависимости от сорта и прочих условий они могут вырасти на 10-15 процентов», – цитирует Рамазанова «Прайм».

При этом российские вина, указал эксперт, будут находиться в выигрышной позиции, поскольку на них отсутствует ввозная пошлина, а виноделы смогут получить налоговый вычет. Но если спрос сместится в их сторону, то цена на них вырастет более ощутимо, ожидает Рамазанов.

В то же время напитки премиум-класса не особо подорожают, поскольку доля акциза в них не столь значительна, на цену больше влияют логистика и прочие факторы, объяснил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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