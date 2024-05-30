В Минтруда сообщили, сколько семей смогут получить налоговую выплату

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в четверг, 30 мая, заявил, что работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, смогут с 2026 года получить семейную налоговую выплату.

В сообщении пресс-службы Минтруда говорится, что Котяков сказал следующее: «Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн. семей, в которых воспитываются более 10 млн. детей.

Ранее в ведомстве сообщили, что в рамках справедливого налогообложения семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума предлагается ввести налоговый вычет из НДФЛ в размере 7% из 13%.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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