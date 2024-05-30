Военных пенсионеров ждет индексация выплат с 1 октября

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства в четверг, 30 мая, заявил, что в связи с уточнением прогноза по инфляции с 1 октября 2024 года на 5,1% будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Силуанов сказал: «В связи с уточненным прогнозом по инфляции в текущем году планируется индексация пенсий военным пенсионерам. Ранее мы планировали индексацию пенсии с 1 октября текущего года на 4,5%. В связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующие изменения в механизм исчисления пенсий. В этом случае пенсионный коэффициент меняется с 1 октября 2024 года, то есть военные пенсионеры получат более высокие пенсии».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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