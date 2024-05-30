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Четверг, 30 мая 2024, 19:15 мск

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За классное руководство допвыплаты получат более полумиллиона учителей

Михаил Мишустин Фото: сайт правительства РФ

Председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 30 мая, заявил, что около 540 тысяч учителей за классное руководство получат дополнительные выплаты в размере десять тысяч рублей.

В ходе своего выступления Мишустин сказал: «Направим ресурсы на выплату увеличенного с 1 марта текущего года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, что даст возможность охватить около 540 тысяч человек».

«Кроме того, средства будут выделены и на повышение уровня труда преподавателей фундаментальных дисциплин, чтобы повысить престиж этой работы. Также с 1 сентября этого года предусмотерна ежемесячная выплата советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах, ее получат 37 тыс. человек», – добавил российский премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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