Египет рассматривает возможность перехода на расчеты с Россией в нацвалютах

Власти Египта обсуждают возможность расчетов с Россией в национальных валютах двух стран. Об этом заявил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

По его словам, заинтересованность в расчетах в нацвалютах между РФ и Египтом проявили не только государственные структуры, но и частный сектор, передает РИА «Новости».

«Сейчас в Египте идет обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с Центральным банком Египта с целью для изучения способов коммерческих расчетов между двумя странами в национальных валютах и работы для поиска механизма для реализации этого», – сказал Самир.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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