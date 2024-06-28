Россия вскоре станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

В скором времени Россия станет самым крупным поставщиком газа в КНР. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«В 2027 году будет запущен «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», – сказал глава компании.

Планируется, что в следующем году газопровод «Сила Сибири» достигнет проектной «полки» и выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год.

«В 2023 году наши поставки в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства. В начале этого года мы продолжили обновлять исторические рекорды суточного экспорта китайским потребителям», – отметил Миллер.

По его словам, российские проекты учитывают перспективы развития мирового энергетического рынка. «Энергопотребление в мире будет увеличиваться. Это объективно связано с ростом населения, развитием экономик и ускоряющейся цифровизацией. По оценкам ведущих экспертов, к 2050 году потребление первичной энергии в мире вырастет на 20%. При этом природный газ благодаря своей эффективности, технологической доступности и экологичности будет самым востребованным энергоносителем. Его доля в мировом энергобалансе достигнет 26%, а по некоторым сценариям – будет даже выше», – уверены в «Газпроме».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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