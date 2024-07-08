В России выделят 6,5 млрд рублей на очистку рек и строительство дамб

Российские власти выделят еще 6,5 млрд рублей до конца 2024 года на строительство дамб, ремонт гидротехнических сооружений и очистку рек. Об этом сообщили в правительстве РФ.

По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, за последние три года уже было построено свыше 50 км дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено более 220 км русел рек. На эти цели было выделено 23 млрд рублей.

Еще одним важным направлением работы является реализация национального проекта «Экология». С 2019 года восстановлено более 650 км и 22 тысячи га водных объектов. В низовьях Волги построено 66 специальных сооружений для обеспечения водой засушливых территорий. Результаты этой работы уже положительно сказываются на качестве жизни 17 млн человек.

«Вы знаете, что президент поручил расширить масштаб мероприятий, связанных с оздоровлением и сохранением водных артерий. И в этой связи появится федпроект «Вода России». По планам к 2030 году за счет строительства и реконструкции водохранилищ, гидроузлов и водопропускных сооружений будут улучшены условия жизни еще 22 миллионов человек», – заявил Патрушев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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