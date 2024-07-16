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Вторник, 16 июля 2024, 13:29 мск

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Ежегодный ущерб от стихийных бедствий в России оценили в 60 млрд рублей

Каждый год опасные природно-климатические явления в России наносят ущерб на 60 млрд рублей. С такой оценкой выступила заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Оксана Липка.

«Есть информация по отдельным опасным явлениям. Где-то это в секторах экономики, где-то это по регионам. Если не ошибаюсь, Совет Безопасности озвучивал, что в среднем в год мы теряем из-за опасных климатический явлений порядка 60 млрд рублей», – рассказала Липка на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Более того, при сохранении нынешнего темпа изменения климата к 2030 году потенциальные потери глобальной экономики составят 12% ВВП, а к середине века – до 40% ВВП, указал эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

«Грубо говоря, из-за неблагоприятных климатических явлений, ущерб для экономики исчисляется не одним, двумя, тремя процентами, а десятками процентов ВВП. Во многих странах, особенно островных потери могут быть просто катастрофические», – подчеркнул эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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