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Вторник, 1 октября 2024, 20:57 мск

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Риск терроризма: Генпрокуратура Белоруссии вынесла представление Wildberries из-за продажи дронов

Генеральная прокуратура Белоруссии установила факт нарушения со стороны маркетплейса Wildberries запрета на ввоз на территорию страны, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, авиационных моделей и запасных частей к ним.

«При изучении предложений о реализации товаров белорусским подразделением компании «Вайлдберриз» установлено, что в сентябре 2024 года в указанном интернет-магазине к покупке физическими лицами – резидентами Республики Беларусь с доставкой в страну были доступны БПЛА и авиамодели», – сообщили в надзорном ведомстве.

Одной из основных причин сложившейся ситуации прокуроры назвали непринятие торговой площадкой должных мер для обеспечения неукоснительного исполнения национального законодательства.

«Данная практика повышает риски использования авиационной техники в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма», – подчеркнула Генпрокуратура Белоруссии.

Директору белорусского подразделения компании «Вайлдберриз» внесено прокурорское представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие противоправной реализации физическим лицам беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним.

Минск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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