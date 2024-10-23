российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 октября 2024, 20:17 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Росстат сообщил об ускорении инфляции

Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,2%, что превышает уровень недельной давности, когда индекс потребительских цен увеличился на 0,12%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве уточнили, что с начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,46%, с начала года – на 6,27%. В годовом выражении инфляция составила 8,44%.

Ранее в Госдуме неоднократно обращали внимание, что темпы роста цен на социально-значимые продукты питания в разы превышает официальную инфляцию, уровень которой вряд ли удастся снизить и в будущем году.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Вице-премьер Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло / Поставщики сообщили магазинам о предстоящих перебоях со сливочным маслом / В России из-за засухи и супертайфуна подорожают рыба и морепродукты / Выше официальной инфляции: в Госдуме обратили внимание на значительный рост цен на продукты / В России могут снова подорожать яйца / ЦБ назвал сентябрьскую инфляцию в России повышенной / ОСАГО подорожает: подводят запчасти / Наценки на хлеб в торговых сетях удивили даже ФАС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен,