Росстат сообщил об ускорении инфляции

Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,2%, что превышает уровень недельной давности, когда индекс потребительских цен увеличился на 0,12%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве уточнили, что с начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,46%, с начала года – на 6,27%. В годовом выражении инфляция составила 8,44%.

Ранее в Госдуме неоднократно обращали внимание, что темпы роста цен на социально-значимые продукты питания в разы превышает официальную инфляцию, уровень которой вряд ли удастся снизить и в будущем году.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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