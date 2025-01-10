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Пятница, 10 января 2025, 18:10 мск

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Премьер-министр Словакии рассказал об обещании «Газпрома»

Архив, фото: kremlin.ru

Российский «Газпром» после прекращения транзита «голубого топлива» через Украину обещал поставить газ в Словакию другим способом. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам.

«Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с «Газпромом». «Газпром» сказал, что поставит этот газ другим способом», – цитирует выступление Фицо РИА «Новости».

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что Россия всегда была надежным партнером.

Ранее Фицо заявлял, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 млрд евро в 2025-2026 годах, что приведет к росту цен на «голубое топливо» и еще сильнее ослабит европейскую экономику. Как считает премьер-министр Словакии, остановка поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь выгодна США.

Также Фицо неоднократно давал понять, что Братислава рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии после решения Киева остановить транзит российского газа.

Братислава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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