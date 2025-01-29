Биржевые цены на газ в ЕС резко выросли: Европа испугалась санкций на СПГ из России

Биржевые цены на газ в Европе выросли до $550 за тысячу кубометров, что стало самой высокой отметкой с 15 ноября 2023 года.

По данным лондонской биржи ICE, которые приводит «Прайм», февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба), к 18:53 мск подорожали за торговый день на 5,8% до $550. Агентство отмечает, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $519,5 за тысячу кубометров.

Котировки подскочили на фоне обсуждения новых санкций против российских энергоносителей. Судя по данным источников западных СМИ, в ЕС намерены ограничить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Эта инициатива пока не нашла полной поддержки в Евросоюзе, но, судя по всему, напугала трейдеров.

Ранее сообщалось, что государства ЕС в январе активно закупали российский СПГ в рекордных объемах.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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