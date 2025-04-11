Китай повысил тарифы на товары из США до 125%

Китай поднял пошлины на американские товары до 125% в ответ на аналогичные действия президента США Дональда Трампа. Соответствующее решение принял комитета Госсовета КНР.

Накануне Вашингтон повысил тарифы на китайские товары до 145%. В свою очередь Пекин увеличил пошлины на американский импорт с 84% до 125%.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в тарифных войнах не будет победителей, а идти против мира значит изолировать себя. Китайский лидер подчеркнул, что страна на протяжении 70 лет развивалась за счет упорного труда, а Пекин никогда не полагался ни на чью благосклонность и не боялся необоснованного притеснения.

Тем временем, Китай и ЕС договорились начать переговоры по вопросу ввоза электромобилей из КНР. Ранее Евросоюз установил пошлины на китайские электрокары, теперь предлагается заменить тарифные заграждения минимальной ценой.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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