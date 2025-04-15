СМИ: Китай запретил авиакомпаниям покупку самолетов Boeing и деталей к ним

Власти КНР потребовали от авиакомпаний отказаться от закупок самолетов американского производителя Boeing. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, китайским перевозчикам запретили ввоз самолетов компании Boeing из-за тарифной войны, в результате которой президент США Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары в размере 145%.

Кроме закупок самолетов под запрет попали комплектующие и оборудование. При этом власти КНР рассматривают возможность государственной поддержки тех перевозчиков, которые столкнутся с повышением расходов при отказе от продукции американского авиагиганта.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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