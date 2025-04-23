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Среда, 23 апреля 2025, 11:43 мск

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Трамп допустил снижение пошлин на китайский импорт, но не полную их отмену

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп признал, что пошлины на китайский импорт в размере 145% слишком высоки, но, по его мнению, в будущем они снизятся в результате торгового соглашения с КНР. Впрочем, полной их отмены американский лидер не допускает.

«[Пошлины] в 145% – очень высокие. И они не будут настолько высокими, даже близко к настолько высоким. (...) Они существенно снизятся, но не станут нулевыми», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

При этом президент смотрит с оптимизмом на вопрос заключения торговой сделки с Пекином. Он считает, что КНР придется заключить соглашение, в противном случае китайские производители не смогут иметь дело с Соединенными Штатами. Причина оптимистичного подхода кроется в «прекрасных отношениях» Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что нынешнее положение дел продлится недолго, так как ситуация не устраивает ни одну из сторон. Глава американского Минфина уверен, что переговоры с Пекином будут нелегкими. Он также добавил, что переговоры по сделке официально еще не стартовали.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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