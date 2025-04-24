12 штатов США подали в суд на администрацию Трампа из-за тарифов

В США коалиция 12 штатов подала иск в суд на администрацию президента из-за пошли, введенных на импорт. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Нью-Йорка.

12 штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа за «незаконное введение беспрецедентных налогов для американцев в виде пошлин», говорится в сообщении. Кроме Нью-Йорка, к иску также присоединились генеральные прокуроры Аризоны, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Иллинойса, Мэна, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Орегона и Вермонта.

По их мнению, меры, введенные президентом, оказывают негативное влияние на экономику страны и могут привести к росту инфляции и безработицы по всей стране.

«Безрассудные пошлины президента Трампа привели к резкому росту цен для потребителей и вызвали экономический хаос по всей стране. Нью-Йорк выступает против крупнейшего в американской истории повышения федеральных налогов», – утверждают истцы.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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