Китай использует еще одну схему обхода пошлин США

Китайские компании используют новую схему обхода пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Производители занижают цены и меняют описание товара. Об этом сообщает Financial Times.

Китайские компании прибегают к тактике, известной как DDP – delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Продавец обязуется доставить товар покупателю и берет на себя все затраты, связанные с прохождением таможни. Фабрики КНР занижают стоимость товара и изменяют его описание, тем самым избегая оплаты полного размера пошлины.

О применении подобной схемы рассказали американские логистические корпорации, сотрудничающие с китайскими экспортерами. Одна из них уже сообщила о такой практике в таможенную и пограничную службу США.

Ранее сообщалось, что китайские компании стали поставлять свои товары в США через третьи страны. Такой способ применялся и при обходе антироссийских санкций. В случае с КНР экспортеры поставляют груз в Малайзию и там получают новые сертификаты происхождения, после чего переправляют товары в США.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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