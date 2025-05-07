США и Китай обсудят в Швейцарии условия торговой войны

США планируют обсудить с Китаем деэскалацию торговой войны на предстоящей встрече в Швейцарии. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

Глава минфина США собирается на переговоры в Швейцарию 10-11 мая. «Оказывается, китайская команда путешествует по Европе, и они также будут в Швейцарии. Так что мы встретимся в субботу и воскресенье», – сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.

В свою очередь в министерстве торговли КНР сообщили о согласии на контакты с Соединенными Штатами по вопросам торговых отношений. «Любые переговоры должны основываться на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде. Если американская сторона хочет решать вопросы путем диалога, она должна столкнуться с негативным влиянием своих односторонних тарифов и уважать правила международной торговли, справедливость и правосудие, а также рациональные голоса из всех секторов», – сказал представитель китайского ведомства.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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