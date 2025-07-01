российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 июля 2025, 10:18 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

США могут снять часть пошлин на сельхозпродукцию

Фото: pixabay

США рассмотрят возможность отказа от части пошлин на сельскохозяйственную продукцию, выращивание которой затруднено на территории Штатов. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа может принять решение об исключении пошлин на товары, которые не могут быть легко выращены в США», – сообщается в статье со ссылкой на министра сельского хозяйства США Брук Роллинз.

В первую очередь речь идет о какао-бобах и кофе, цены на которые резко выросли.

Ранее Трамп пригрозил ввести более высокие тарифы на японский экспорт в Соединенные Штаты из-за того, что, по его словам, Токио не желает покупать американский рис.

Напомним, 2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Торговая война

Мировой экономический порядок оказался под угрозой из-за торговой войны Трампа / Трамп назвал невозможным выживание США без пошлин / Китай обвинил США в нарушении договоренностей о торговле / Тарифы Трампа принесли убытки компаниям более чем в 34 млрд долларов / Пошлины Трампа признаны незаконными судом в США / Трамп собирается ввести пошлины 50% на товары из Евросоюза / Пошлины Трампа дали обратный эффект для инвестиций в США / США и Китай договорились снизить пошлины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, США, Торговая война,