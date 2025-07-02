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Среда, 2 июля 2025, 20:03 мск

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Росстат отчитался о снижении инфляции

Инфляция в России замедлилась до 9,39% в годовом выражении, по данным на 30 июня, тогда как неделей ранее показатель был на уровне с 9,48%. Об этом свидетельствуют данные из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», подготовленного на основе расчетов Росстата.

Самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте продовольственных товаров – 11,98%. При этом наибольший прирост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция – 15,72% в сравнении с прошлым годом.

Непродовольственные товары подорожали на 4,48%, но при этом бензин прибавил в цене 11,50%. Туристические и регулируемые бытовые услуги увеличились в стоимости на 11,87%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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