В МВФ заявили о нехватке 20 млрд долларов для помощи Киеву

Фото: пресс-служба МВФ

Киев неверно оценил потребности в финансировании на ближайшие два года, что может затруднить получение нового пакета поддержки. Об этом сообщили в Международном валютном фонде.

«Международный валютный фонд определил, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Внешнее финансирование Украины на 2026 и 2027 годы обсуждалось в Киеве на прошлой неделе. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе финансовой поддержки.

Киев уже сталкивается с некоторыми трудностями в привлечении дополнительной помощи от своих основных партнеров, а разногласия в суммах могут потребовать дополнительного согласования, что затянет процесс передачи средств.

Бюджетный дефицит Украины на 2024 год оценивался в 43,9 млрд долларов, что вынуждает Киев полностью полагаться на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Тем временем, выделение средств затягивается из-за продолжительных переговоров на Западе. Ранее глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что международная поддержка Киева со временем будет сокращаться, и власти должны развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

