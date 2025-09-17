Годовая инфляция в России снизилась до 8,02%

За неделю с 9 по 15 сентября годовая инфляция в России уменьшилась до 8,02% с 8,1%. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития РФ на основе данных Росстата.

Из расчетов ведомства следует, что самое значительное снижение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию – на 0,6%.

Согласно обновленным данным, самая значительная годовая инфляция отмечается в сфере услуг – бытовых и туристических – 12,26%. Продовольственные товары за год подорожали на 9,61%, непродовольственные – на 3,92%. Бензин за год вырос в стоимости на 11,61%.

Москва, Анастасия Смирнова

