Четверг, 30 октября 2025, 10:02 мск

Швейцария вводит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России

Фото: Freepik

Власти Швейцарии ужесточили ограничения в отношении России. Санкции касаются банковских транзакций, экспортного контроля и импорта нефти.

«Федеральный совет решил, что Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

В частности, речь идет о дальнейшем ужесточении экспортного контроля, полном запрете на операции с рядом российских банков и на инвестирование в проекты, финансируемые Российским фондом прямых инвестиций.

Кроме того, вводится запрет на импорт нефтепродуктов из сырой нефти из России.

Что касается санкций в отношении Белоруссии, то они аналогичны тем, которые принял Евросоюз параллельно с 18-м пакетом антироссийских мер.

Берн, Зоя Осколкова

