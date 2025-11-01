Индия возвращает золотые резервы из-за рубежа

Индия возвращает свое золото из-за рубежа. По мнению аналитиков, это произошло из-за антироссийских санкций, которые заблокировали активы РФ. Репатриация резервов Нью-Дели – это шаг не столько экономический, сколько стратегический и геополитический.

Активное возвращение золота Центробанком Индии началось в сентябре 2022 года. Тогда доля драгметалла на внутреннем рынке составляла 38%. В настоящее время золотые запасы Индии достигли исторического максимума – государство хранит у себя более 65% от общего объема золота.

Ранее большая часть резервов Индии хранилась за рубежом, львиная доля – в Банке Англии и Банке международных расчетов. За последние четыре года ЦБ страны репатриировал 280 т золота, пишут «Известия».

Экономисты считают, что репатриация золотых резервов связана с усилением контроля над драгметаллом после заморозки российских активов странами G7. Кроме того, Центробанк Индии входит в число крупнейших мировых покупателей золота. Таким образом он стремится снизить зависимость от доллара США. С этой целью регулятор постоянно сокращает свои вложения в казначейские облигации США.

Возвращения золота – сравнительно новый, но набирающий силу тренд. По словам аналитиков, решение «большой семерки» заморозить примерно 300 млрд долларов международных резервов Банка России стало историческим рубежом. Это доказало, что даже самые надежные и аполитичные, на первый взгляд, активы могут быть использованы как инструмент в условиях геополитического противостояния.

После заморозки российских резервов доверие к западным финансовым институтам резко снизилось. Хранение золота за границей перестало быть гарантом безопасности: теперь страны понимают, что в условиях санкционного давления даже физические активы могут быть заблокированы.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

