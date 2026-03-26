Глава ЦБ призвала не развивать экономику за счет карманов граждан

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, фото: официальный сайт Госдумы РФ

Резкое снижение ключевой ставки приведет к росту инфляции, что скажется на доходах граждан. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«У нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались. А попытки сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги, – это неминуемо приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан», – сказала глава регулятора в Госдуме.

Набиуллина напомнила о дефиците кадров и отметила, что экономика может расти только по мере увеличения производительности труда. «И это основное, что мешает развитию экономики. Извините, не ключевая ставка», – заявила глава ЦБ.

20 марта ЦБ РФ в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Совет директоров принял решение о снижении на 50 базисных пунктов – с 15,5% до 15% годовых.

Москва, Зоя Осколкова

