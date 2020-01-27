Со дня таинственной гибели Александра Хабарова прошло 15 лет (ФОТО)

Сегодня исполняется ровно 15 лет со дня гибели в СИЗО легендарного лидера ОПС «Уралмаш» Александра Хабарова.

Корреспонденты «Нового Дня» побывали на его могиле на Северном кладбище и застали там его мать и вдову, которые привезли цветы. Вдова, Ирина, чистила памятник от снега. Несмотря на то, что прошло 15 лет, родные все еще скорбят и не были расположены к беседам с журналистами. Мать уралмашевца сказала только одну фразу: «Это я должна там лежать, а не он». Соратников Хабарова по ОПС «Уралмаш» в тот момент на кладбище не было.

Напомним, Александр Хабаров руководил ОПС с 1994 года. Вскоре у него началось некое взаимовыгодное сотрудничество с губернатором Эдуардом Росселем. В 1999 году на пресс-конференции на вопрос о его отношениях с ОПС «Уралмаш» губернатор ответил: «Этот товарищ, он, так сказать, уралмашевский лидер, значит, он возглавляет там, он там вор, бандит и так далее. Ну, я приглашаю его к себе, говорю: ну заходи, вор, садись, вор, расскажи, как ты живешь, туда-сюда, значит. И даю поручение им, и они выполняют это поручение: тратить деньги на капитальное строительство в Свердловской области».

В апреле 2002 года Александр Хабаров одержал убедительную победу на выборах в ЕГД в округе № 6 Железнодорожного района: его поддержали 44 % избирателей. До этого лидер ОПС «Уралмаш» трижды пытался избраться в Госдуму РФ и один раз в Палату представителей Законодательного собрания области. Все четыре попытки закончились поражением.

В сентябре 2004 года в Екатеринбурге началась война между ОПС «Уралмаш» и кавказскими криминальными авторитетами, которые предъявили свои претензии на город. 15 сентября у гостиницы «Большой Урал» прошла сходка с участием 1,5 тысяч человек: бойцов «центральной» и «синей» группировок, а также членов экс ОПС «Уралмаш». Поводом для встречи послужили прошедшие погромы кафе восточной кухни в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Хабаров выступил на митинге и заявил, что не допустит в «своем городе» второго Беслана, а людям, которые разжигают межнациональную рознь, громя имущество мирных людей, посоветовал побыстрее уехать из города. По мнению наблюдателей, именно эта сходка и послужила истинной причиной того, что 14 декабря 2004 года Хабарова арестовали и поместили в СИЗО № 1. Формально он подозревался по статье 179 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к совершению сделки либо к отказу от ее совершения». Дело было возбуждено по заявлению потерпевшего владельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина.

Меньше чем через два месяца, 27 января 2005 года, пресс-служба ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской области официально сообщила: «Сегодня утром следственно арестованный Александр Хабаров был найден в камере СИЗО № 1 висящим в петле». Между тем руководство СИЗО № 1 в тот же день заявило адвокату Александра Хабарова Валерию Клюкину, что его подзащитный скончался от сердечного приступа. Хоронили Хабарова 29 января. Несмотря на довольно холодную погоду (на улице было 20 градусов мороза) принять участие в панихиде, которая состоялась в ДК имени Лаврова, пришло более пяти тысяч человек. Траурный зал Дома культуры был заполнен венками и цветами, которые приносили посетители. Парковка у ДК, равно как и все прилегающие к зданию улицы, были заставлены машинами – в основном это были дорогие иномарки со свердловскими, челябинскими, курганскими и московскими номерами.

Первоначально рассматривались три возможные версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. Но 4 октября 2005 года прокурор Свердловской области Павел Кукушкин сделал сенсационное заявление: дело по убийству Александра Хабарова закрыто. По версии следствия, экс-лидер ОПС «Уралмаш» совершил самоубийство. Однако многие не верят в это до сих пор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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