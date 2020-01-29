На заседании по коронавирусу Цуканов устроил разнос свердловским чиновникам

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов раскритиковал и свердловский минздрав, и региональное управление Роспотребнадзора за недостаточную готовность к борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло на специально собранном совещании в полпредстве.

По словам полпреда, риски для нашей страны велики, учитывая приграничные территории и миграционные процессы. В субъектах УрФО – 10836 граждан КНР. В крупнейших вузах Урала – 2042 студента (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень). «24 января утверждено постановление главного санврача России по недопущению завоза и распространения – это четкий план действий для субъектов. Везде должен быть региональный план профилактических мероприятий, они должны быть рассмотрены в рамках заседаний санитарно-эпидемических комиссий. Замгубернаторы должны доложить о запасе медикаментов, инструктаже медработников, запасе средств защиты, информировать население о рисках заражения и мерах личной профилактики. Появление инфекций от нового вируса, распространение очагов – биологическая угроза стране», – заявил он.

Чиновники в ответ рассказали о своих трудностях. Замруководителя свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских доложил, что по результатам проведенной проверки в некоторых медучреждениях отсутствует настороженность к проявлениям коронавируса, в медкартах нет информации о нахождении пациента за границей. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заговорил о проблемах конкретно взятой ГКБ № 40: «мы знаем эти проблемы, они носят капитальный характер, это пока еще полномочия Екатеринбурга, но там нужны капвложения, там надо вообще устраивать вентиляцию, ее просто нет…»

«Это не ответ министра здравоохранения, – отрезал Цуканов. – Больница эта – одна из основополагающих. Эпидемий любых достаточно, ситуация непростая. Прошу ситуацию вместе посмотреть. Возможно, если работа не проведена, посмотреть, в национальном проекте «Здоровье» поучаствовать, если своих средств недостаточно. Надо уже что-то делать. Больница оставляет желать лучшего».

Дмитрию Козловских полпред напомнил, что по поводу тепловизоров и внутренних рейсов – это зона ответственности Роспотребнадзора, и спросил, достаточно ли оборудования. Оказалось, что на сегодняшний день санврачи встречают только международные рейсы, внутренние будут смотреть, если такую задачу поставит федеральный Роспотребнадзор.

«Многие рейсы стыковочные, люди могут лететь из Китая в Москву, а оттуда в ХМАО или Тюмень. Это внутренний рейс, а мы там контроль не ведем. В кратчайшие сроки решайте, – потребовал Цуканов. – Алгоритм на случай ЧС есть у вас? Вы сняли больного в аэропорту? У вас это есть, чтобы персонал не заразился? Есть у скорой спецодежда? Мы видим, сколько в КНР заразилось врачей, есть смертельные случаи. Примеры есть. Открыта информация – надо предвосхитить события. У них неделю назад не было масок, не было защиты для персонала, думали, не передается воздушно-капельным. Коллеги, прошу Роспотребнадзор алгоритм действий проговорить со всеми медучреждениями. Маршрутизация, дезинфекция, защита персонала. Прошу отработать. Провести учения». Узнав, что эти планы еще только разрабатываются, а специальных носилок в области пока только две штуки, он настоятельно велел поторопиться: «А если будет не два? А как дезинфекцию проводить? Что делать с бельем, одноразовое или нет? Коллеги, у вас есть возможность отработать. Учтите опыт Китая. Что там происходило, мы видим».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

Глава Роспотребнадзора предложил штрафовать СМИ за новости о коронавирусе. / На Урале выступили против предложенного механизма приема поправок в Конституцию (ФОТО). / В Екатеринбурге посетителям торговых центров бесплатно раздадут медицинские маски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»