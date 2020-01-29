В Свердловской области было два подозрения на коронавирус

В Свердловской области было зарегистрировано два случая подозрения на коронавирус. Об этом на совещании в уральском полпредстве по профилактике и недопущению распространения болезни из КНР сообщил вице-губернатор региона Павел Креков. «Было на подозрении два эпизода, они не подтвердились», – уточнил он.

Отметим, что, по словам начальника управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских, пробы проверяли и в Екатеринбурге, и в Новосибирске в центре «Вектор».

Полпред по УрФО Николай Цуканов призвал чиновников к информационной открытости. «Вакуум заполняется всегда. Есть ситуация – давайте информацию от Роспотребнадзора. Если рядовая, штатная, два раза в неделю пусть (министр здравоохранения Свердловской области Андрей) Цветков дает информацию о ситуации. Чтобы слухи не появлялись, чтобы вам не приходилось оправдываться. В течение месяца так поработаем. Если не будет других установок от федерального правительства», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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