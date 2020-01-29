Пассажиров будут проверять на коронавирус на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Дополнительные меры по проверке граждан на коронавирус с завтрашнего дня будут приняты не только в аэропорту, но и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Пассажиров будут обследовать тепловизорами.

«Завтра утром мы собираем всех руководителей, которые так или иначе связаны с КНР. В том числе – транспортников. Аэропорт, железнодорожный вокзал. Все оборудование, которое осталось после Чемпионата мира по футболу, будем задействовать. Завтра будем включать тепловизоры на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге», – рассказал на совещании в уральском полпредстве заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, полпред Николай Цуканов потребовал от властей всех регионов УрФО проверять авиапассажиров с помощью тепловизоров – не только тех, кто прилетает из Китая или других стран, но и людей, прилетающих внутренними рейсами. «Это зона ответственности Роспотребнадзора. Достаточно у вас оборудования»? – спросил он.

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских уточнил, что пока проверяют только международные рейсы. «Поставит задачу федеральный Роспотребнадзор – будем выходить в аэропорт», – сказал он.

Однако Цуканов потребовал не дожидаться директив и усилить меры безопасности: «Многие рейсы стыковочные, люди могут лететь из Китая в Москву, а оттуда в ХМАО или Тюмень. Это внутренний рейс, а мы там контроль не ведем. В кратчайшие сроки решайте».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

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