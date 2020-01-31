В Екатеринбурге провели дезинфекцию самолета из-за ребенка с повышенной температурой

В аэропорту Кольцово врачи в защитных костюмах встретили борт авиакомпании Flydubai из-за сообщения о недомогании пассажира. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на борту находился ребенок с повышенной температурой тела.

«После посадки самолета был проведен полный комплекс необходимых профилактических противоэпидемических мер, включая дезинфекцию воздушного судна. Установлено, что семья (жители Екатеринбурга) находилась на отдыхе в Шри-Ланке. Врачом здравпункта аэропорта поставлен предварительный диагноз ОРВИ», – рассказали в ведомстве. К самолету прибыла машина скорой помощи. Но родители ребенка отказались от госпитализации.

Напомним, в аэропорту Кольцово проводится санитарная проверка всех самолетов, прибывающих из стран, где зарегистрированы вспышки китайского коронавируса. Сегодня стало известно, что в России подтверждены два случая заражения новой инфекцией – в Тюмени и Забакалье. Оба заболевших – граждане КНР. В правительстве РФ принято решение о закрытии авиасообщения с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

В Роспотребнадзоре заявляют, что угрозы дальнейшего распространения коронавируса в России на сегодняшний день нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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